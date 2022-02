Base Comunitária de Itabuna abre vagas para curso gratuito de instrumentos musicais

A Base Comunitária de Segurança (BSC) de Monte Cristo, na cidade de Itabuna, está com 20 vagas abertas para um curso gratuito de instrumentos musicais. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (4).

Podem participar crianças e jovens com idades entre 8 e 18 anos. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro, na sede da própria unidade, localizada a Rua O, número 551, no bairro de Monte Cristo.

Outra possibilidade de local, é o 15º Batalhão da Polícia Militar, instalado na Avenida Manoel Chaves, sem número, no bairro de Jaçanã.

Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais e responsáveis no momento da inscrição. Além disso, para realizar a matrícula será preciso apresentar documentação original com foto, comprovantes de residência e de vacinação contra a covid-19, cartão do SUS e um telefone para contato.

As aulas serão ministradas pelo maestro Antônio Bispo a partir da segunda-feira (21), nas segundas e quartas-feiras das 17h30 às 19h, na sede da BCS Monte Cristo.

“Buscamos uma forma para que as crianças assistidas pela unidade retornassem de forma segura. Conseguimos os instrumentos através de doações e estamos na fase inicial desse projeto, que tem como objetivo formar uma orquestra”, informou o responsável pela unidade, Capitão Edizio Peixoto.

O comandante ressaltou também que caso apareçam muitos interessados, novas turmas, inclusive para adultos, poderão ser formadas durante o ano.