Batida entre carretas e caminhão gera grave acidente e interdita trecho na BR-242

Um grave acidente envolvendo três carretas e um caminhão-tanque causou a interdição, nos dois sentidos, em trecho da BR-242. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), na Serra do Pirajiba, localizada na altura do município Muquém de São Francisco, no oeste do estado.

De acordo com informações do g1 Bahia, três pessoas ficaram feridas no acidente. Uma delas recebeu atendimento e foi levada para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

As outras duas pessoas envolvidas foram levada para o hospital da cidade de Ibotirama, a 648 km de Salvador.

Em imagens gravadas por moradores é possível ver os veículos destruídos e muitos pneus soltos na rodovia.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um guincho foi enviado para liberar pelo menos um dos sentidos da rodovia. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.

