Batida entre carro e carreta na BR-101 mata cantor sertanejo na Bahia

O cantor sertanejo da banda Xote dos Garotos, Samuel Santos, morreu após o carro em que estava bater contra uma carreta no Km-284 da BR-101, no trecho urbano da zona rural de Laje, que fica no Vale do Jiquiriçá, na Bahia. As informações são do g1 Bahia.

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (13) e matou outra pessoa que estava no carro com o cantor sertanejo. Os dois voltavam de um show quando aconteceu a batida, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não divulgou a identidade da segunda vítima.