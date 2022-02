Batifun lança single em parceria com Gilberto Gil: ‘O Samba antes do Samba’; escute já

“O Samba antes do Samba”, canção na voz de Batifun, Gilberto Gil e Ganhadeiras de Itapuã, chega às plataformas digitais, nesta quarta-feira (2). A autoria da música é de Roberto Mendes e Jorge Portugal, que retrata a origem do gênero musical mais brasileiro de todos.

O single vem acompanhado de um clipe deste feat marcante, que misturará cenas dos artistas nos dias de gravação com ilustrações, em desenho, dialogando com a narrativa da gênese do samba – gerado a partir da chegada dos povos escravizados vindos da África.