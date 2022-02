‘BBB 22’: casa de Vidro será instalada nesta sexta-feira (11)

Está chegando a hora em que a casa mais vigiada do Brasil receberá dois novos hóspedes – temporários ou permanentes.

Na manhã desta sexta, dia 11, os participantes serão acordados com uma surpresa na área externa da casa. Os candidatos a sister e brother, Larissa e Gustavo, estarão acomodados na casa de vidro montada onde fica a academia da residência quando forem notados pelos colegas.

Mas, para descobrirem a novidade, os moradores vão precisar ter a coragem de acionar um botão presente no jardim da casa, que revelará os visitantes no local. O objeto não passará de uma brincadeira para aguçar a curiosidade dos confinados. O primeiro contato dos novatos com os já competidores será transmitido ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, previsto para 10h45, além de ser exibido no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view.

Ainda na sexta-feira, como anunciado ao público por Tadeu Schmidt, será aberta uma votação para os fãs decidirem se os candidatos entram ou não na disputa pelo prêmio. O resultado da votação será anunciado neste domingo, dia 13. Caso o público escolha a entrada da dupla, Larissa e Gustavo já chegam ao jogo imunes e com a missão de, em consenso, darem um voto único e aberto em algum participante. O voto será somado aos demais votos da casa no paredão que será formado neste dia.

A expectativa de Larissa e Gustavo

Animada com a entrada na casa, Larissa revela a surpresa com que recebeu o convite para entrar no ‘BBB 22’ neste momento do jogo: “Primeiramente eu chorei de felicidade, depois eu fiquei ansiosa, nervosa. Foi uma sensação de adrenalina, fiquei eufórica”, conta. A pernambucana reforça que, se entrar na disputa pelo prêmio, quer viver intensamente a experiência: “Eu não estou aqui para brincadeira, não. Se for para brincar, eu prefiro nem entrar”.

Já Gustavo recorda a sensação de cair em uma pegadinha com o chamado para sua participação no ‘Big Brother Brasil’: “O programa já tinha começado há duas semanas, mas, como eu não havia contado para ninguém, trote não podia ser. Foi uma descarga de alegria e felicidade. Quando veio essa segunda chance foi a vida voltando ao corpo”, diz. O paranaense revela, ainda, que se sente pronto para a competição. “Eu me inscrevi para o BBB uma vez, quando tinha 20 anos, e ainda bem que não me escolheram porque eu não tinha cabeça para jogar o jogo. Agora eu me considero muito mais preparado para entrar na casa”, observa.