‘BBB 22’: equipe de Tiago Abravanel se retrata após chamar Arthur Aguiar de Judas

Antes da prova do Líder do BBB 22 começar, cada participante tinha que definir a sua dupla para enfrentar a disputa. No entanto, o ator Tiago Abravanel acabou “sobrando” e o perfil dele no Twitter deu o que falar na madrugada desta sexta-feira. Equipe comparou Arthur a Judas, e horas depois fizeram um comunicado com um pedido de desculpas.

Em um post, os administradores da conta comentaram sobre a exclusão do cantor na prova e ainda sobre o abraço e beijo que recebeu de Arthur Aguiar, de quem é amigo no confinamento: “Por que me beijas, Judas?”, comentou a equipe sobre a atitude do ator.

Em seguida uma nova publicação dizendo que não passava de uma brincadeira: “Vocês não têm um pingo de humor né, pelo amor de Deus”.

Não demorou muito, e alguns dos internautas rebateram os adms: “Pra mim isso não é humor”, respondeu uma seguidora.

Horas depois a equipe resolveu se retratar e compartilhou uma nota oficial em pedido de desculpas: “Nós, da equipe do Tiago, gostaríamos de pedir desculpas pelo mal-entendido relacionado ao post que fizemos mais cedo aqui no Twitter. Assumimos sempre uma postura de brincar com todas as situações que acontecem na casa, para tornar a experiência mais leve, e quem nos acompanha por aqui sabe disso”, disse o comunicado.