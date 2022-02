BBB 22: Saiba qual é o cachê que os participantes do Camarote recebem

Engana-se quem pensa que os integrantes do Grupo Camarote aceitam participar do BBB sem receber nenhum dinheiro em troca. De acordo com Fefito, colunista do UOL, os famosos também recebem um cachê pela participação, mas um valor diferente do dos anônimos.

Enquanto os pipocas recebem um salário mínimo por mês e R$ 500 por cada semana no jogo, as celebridades ganham um valor de R$ 30 mil. Ele é dividido em quatro parcelas: uma de R$ 15 mil paga na assinatura do contrato e outras três de R$ 15 mil.