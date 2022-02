BC define um site exclusivo para consulta de valores a receber

O Banco Central informou nesta segunda-feira (7) que irá construir um site para que os brasileiros possam consultar valores a receber através de um site exclusivo, que irá entrar no ar a partir da próxima segunda-feira (14).

O maior objetivo é que essa grande quantidade de acessos não acabe colocando em risco a estabilidade do site próprio do Banco Central. No mesmo passado, por conta de uma demanda inesperada de acessos ao SRV, o BC acabou deixando por um período da última semana o site fora do ar.

Através do novo site do BC que será exclusivo para a consulta de valores a receber, o relacionamento com cada cidadão irá acontecer por meio do seguinte site: valoresareceber.bcb.gov.br, não sendo possível realizar a consulta ou a solicitação de valores, que vai ficar diretamente na página inicial do BC na internet.

Veja como você saberá se tem valores a receber

Já desde o primeiro momento em que o cidadão for realizar a consulta dos valores a receber, ele já terá uma resposta positiva ou negativa, além da data que ele terá para receber estes valores e então solicitar a transferência. Essa solicitação poderá ser feita a partir do dia 7 de março.

Se por algum motivo o cidadão acabar perdendo a data para receber os valores, este poderá realizar uma nova consulta em qualquer momento para ter a oportunidade de agendar uma nova data.

O cidadão não precisa se preocupar com tempo limite, pois se ele tiver valores a receber, o Banco Central vai seguir disponível para realizar novos agendamentos e dar esse dinheiro de volta ao usuário.

Cidadão precisa ter um cadastro para acessar as informações

O Banco Central já informou que será preciso ter um cadastro prévio para conferir as informações sobre a possibilidade ou não de receber os valores dos bancos. O cadastro deverá ser feito através do site do Governo Federal, gov.br, que dá direito a acessar todos os serviços públicos, como INSS, ConecteSus, dentre outros. Além disso, o cadastro é feito gratuitamente.

Desde já, o Banco Central está alertando os cidadãos de golpes e sobre a possibilidade de terem os seus dados roubados. Isso pode ocorrer através de sites falsos que foram criados para tentar aplicar golpes, se passando por um site de algum banco ou do Governo. Nesse caso, as pessoas supostamente poderiam conferir os valores a receber, mas, na verdade, vai acabar deixando seus dados expostos a criminosos.

O BC também alertou que não serão feitos contatos através de telefone ou e-mail com os cidadãos para relatar sobre a possibilidade de ter um dinheiro a receber. O Banco Central diz que o banco nunca vai ligar para pedir o desbloqueio de um cartão. Do mesmo modo, ele também não vai ligar ao cliente nesta finalidade.

O cidadão não deverá clicar em links suspeitos que lhe tenham sido enviados para o seu número do WhatsApp, SMS, e-mail ou Telegram. Nesse sentido, é mais aconselhado que em caso de dúvidas sobre os valores a receber, o cliente possa ir até uma agência bancária e conversar melhor com o gerente para se informar, caso tenha essa disponibilidade.