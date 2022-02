BC informa que sistema financeiro do Brasil está preparado para crises geopolíticas

O Comitê de Estabilidade Financeira do Banco Central registrou uma avaliação sobre o sistema financeiro do Brasil em um comunicado. O Secretário do Tesouro entende que o Brasil está bem estruturado para enfrentar qualquer tensão geopolítica no mundo e que mesmo assim as suas finanças vão resistir sem grandes apuros.

A avaliação foi feita nesta última quinta-feira (24) pelo Banco Central que é o sistema financeiro tradicional mais preparado para enfrentar eventuais riscos e tensões políticas internacionais, como os ataques feitos pelas tropas russas à Ucrânia. A avaliação consta em um comunicado que foi feito pelo Comitê de Estabilidade Financeira.

Nível de exposição do sistema financeiro do Brasil em conflitos é baixo

O nível de exposição do sistema financeiro do Brasil em conflitos políticos é “baixo”, sendo que o maior risco neste momento seria uma disparada do dólar, que até que neste momento não seria algo tão diferente do que já vimos nos últimos anos. No início da pandemia, o dólar saiu de R$ 4,05 para encostar em R$ 6 e neste momento estamos novamente perto dos R$ 5, em uma situação que até pode ser vista como moderada.

O comitê considera que neste momento a dependência dos bancos nacionais ao financiamento externo se encontra reduzida, de forma que existe pouca exposição às variações no dólar daqui para a frente. A expectativa do FMI até foi reduzida, com um dólar que agora deve terminar o ano entre R$ 5,11 e 5,40 no máximo.

Este mesmo comitê vai ficar atento aos próximos movimentos do cenário internacional e estará preparado para atuar, minimizando uma eventual contaminação por conta da evolução dos preços.

Impacto direto na dívida pública

Em relação à repercussão da tensão internacional nos juros da dívida do Governo Russo, o Secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou nesta última quinta-feira (24) que o Brasil já estaria preparado para lidar com o impacto de possíveis instabilidades nos mercados internacionais.

Neste mesmo sentido, Valle também destacou que o Tesouro possui algum dinheiro em caixa e que seria o suficiente para cobrir toda a necessidade do financiamento do Governo Federal em 2022. 95% da atual dívida brasileira estaria emitida em reais, o que não acabaria impactando na possibilidade de sanções, como que a Rússia pode sofrer por parte dos Estados Unidos, sendo que boa parte do tesouro russo ainda está em dólares.

Um pouco sobre as sanções que a Rússia deverá enfrentar

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou a operação militar realizada pela Rússia e já avisou que o país vai passar por duras sanções econômicas. Ele afirmou que os soldados americanos devem se limitar a proteger os países que são aliados da Otan.

O Reino Unido foi outro país que já anunciou duras sanções econômicas para a Rússia, além da União Europeia que prometeu que vai responsabilizar a Rússia pelo ataque militar. Talvez o único dos países mais influentes do mundo que tenha recusado a falar em sanções foi a China, parceira da Rússia.