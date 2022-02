Bebê de 11 meses morre vítima da Covid-19 em Teixeira de Freitas

Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Um bebê de 11 meses morreu, na quinta-feira (10), em decorrência da Covid-19 na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul do estado. De acordo com informações do G1 Bahia, Enzo Gabriel estava internado na Unidade Municipal Materno Infantil. Ele morava no distrito de Cruzeiro do Sul, em Vereda e deu entrada no hospital, na última segunda-feira (7).

A vítima tinha sintomas da doença e testou positivo nos exames realizados. De acordo com o prefeito de Vereda, Manrick Teixeira, ele seria transferido para Salvador em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea. Mas, antes do transporte, Enzo teve uma parada cardiorrespiratória e não conseguiu viajar.

Enzo não tinha problemas de saúde e foi enterrado ainda na quinta-feira (10), no distrito de Cruzeiro do Sul.