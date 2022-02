Bebê é arremessado de moto após veículo ser atingido por carro no oeste da Bahia; vídeo

Um bebê de oito meses foi arremessado de uma moto após o veículo ser atingido por um carro em um cruzamento. Os pais do menino estavam com ele na motocicleta. O caso aconteceu na cidade de Barra, no oeste da Bahia, na terça-feira (22).

A criança está internada em estado grave no Hospital do Oeste, em Barreiras, cidade a 200km de Barra. Os pais dele também estão hospitalizados. O momento do acidente foi flagrado por câmeras de segurança (veja o vídeo abaixo).