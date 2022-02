Beijou e quer emparedar: Eliezer revela que Natália é a primeira opção de voto dele

A formação do paredão deste domingo (13) tem mexido bastante com os participantes do BBB 22. Em conversa com Vyni, Elizer declarou que a primeira opção de voto dele é Natália. Vale lembrar que os dois se beijaram durante uma festa.

“Tanto a minha primeira, quanto a minha segunda opção [de voto], são pessoas que votam em mim descaradamente, sem pensar. Apesar que hoje, ela [Natália] me deu um coração. Eu entendi o coração como uma tentativa para eu não votar nela. Uma tentativa de…Chegou domingo, no dia de votação, eu preciso de você”, comentou o fluminense.