Belgo abre vagas de estágio remunerado pelo país

A Belgo, empresa especialista em arames para Pecuária e Agricultura, abre vagas de estágio remunerado disponíveis para interessados capacitados em diferentes áreas de formação pelo país. Acompanhe, a seguir, mais informações e como se candidatar!

Belgo anuncia vagas de estágio no Brasil

A Belgo, companhia da área de arames para Pecuária e Agricultura, está oferecendo oportunidades de estágio remunerado em diferentes cidades do Brasil. Confira as áreas disponíveis para ocupação e todos os requisitos obrigatórios:

Estagiário de Engenharia : graduação em andamento no curso de Engenharia, inglês em níveis intermediário e Pacote Office Intermediário;

: graduação em andamento no curso de Engenharia, inglês em níveis intermediário e Pacote Office Intermediário; Estagiário em Marketing : graduação em Marketing em andamento, inglês em nível básico e conhecimento em Marketing;

: graduação em Marketing em andamento, inglês em nível básico e conhecimento em Marketing; Estagiário Administração ou Contábeis : graduação em andamento em áreas relacionada com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2023, Pacote Office Intermediário, inglês intermediário, noções de SAP e Power Bi;

: graduação em andamento em áreas relacionada com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2023, Pacote Office Intermediário, inglês intermediário, noções de SAP e Power Bi; Estagiário em Engenharias Elétrica, Mecânica ou Eletromecânica : graduação em andamento com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2023, inglês intermediário, Pacote Office Intermediário e noções de SAP;

: graduação em andamento com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2023, inglês intermediário, Pacote Office Intermediário e noções de SAP; Estagiário Técnico em Segurança do Trabalho : curso técnico em andamento e pacote Office Intermediário;

: curso técnico em andamento e pacote Office Intermediário; Estagiário Técnico em Química : curso técnico em química em andamento e Pacote Office Intermediário;

: curso técnico em química em andamento e Pacote Office Intermediário; Executivo de Vendas: graduação completa em áreas relacionadas ao cargo, espanhol em nível intermediário, inglês em nível avançado, Pacote Office avançado, possuir disponibilidade para viagens internacionais e nacionais e experiência na função e em áreas comerciais.

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte da Belgo? Para se candidatar, os interessados devem obrigatoriamente atender a todas as exigências impostas pela empresa no cargo em que pretende atuar. As inscrições poderão ser realizadas de forma virtual, através da página de participação.

