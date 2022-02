Bell Marques é confundido com sósia em Salvador e se diverte: ‘Forte concorrência’

Bell Marques compartilhou um momento no mínimo inusitado. Através de seu perfil do Instagram, o cantor relembrou o episódio em que foi confundido com um sósia em Salvador.

“Parei na sinaleira para atravessar o farol e uma moça parou perto de mim e falou assim: ‘cara, você parece demais com Bell’. Eu fiquei calado e depois ela disse: ‘poxa, você deveria ganhar mais por parecer tanto’. Estou com uma forte concorrência”, explicou aos risos.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com a história. “Eu diria o mesmo, você realmente parece muito!”, brincou um usuário. “Eu ia pedir…canta um cara caramba cara caraôô…não ia ter erro!”, se divertiu outra fã.

Veja o vídeo: