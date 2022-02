Benefício extraordinário: saiba se você tem direito

Você sabe que é benefício extraordinário? Benefício extraordinário vai até quando? Quem tem direito? Veja a respostas dessas perguntas abaixo e deixe também um comentário se o nosso texto de ajudou.

Auxílio Brasil para mãe solteira em 2022

Muitas pessoas ficaram com dúvida se o valor extra seria pago neste mês, já que no aplicativo os valores estavam inferiores a R$ 400, veja abaixo tudo que se sabe até agora.

O que é benefício extraordinário?

O benefício extraordinário nada mais é que o valor que falta para a família completar R$400 no Auxílio Brasil. O benefício foi estabelecido pelo governo federal e o valor pode variar entre as famílias, já que o valor será sempre o complemento que falta para atingir R$ 400.

Por exemplo, uma família que receberia apenas R$ 250, terá o benefício extraordinário de R$ 150

Benefício extraordinário vai até quando? Vou receber em fevereiro?

Criado no ano passado, o benefício extraordinário vai ser pago até dezembro de 2022. Ou seja, todas as pessoas vão receber em fevereiro.

Uma dúvida de muitas pessoas aconteceu porque o aplicativo ainda não estava atualizado, o Ministério da Cidadania afirmou que a partir desta segunda (14) já é possível consultar os valores.

Como consultar este benefício?

Para consultar o benefício extraordinário, basta acessar um dos aplicativos ou ligar no telefone da Caixa. Confira algumas opções abaixo:

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo Auxílio Brasil;

Telefone da Caixa 111.

Os valores, quando liberados, podem ser utilizados pelo aplicativo, transferência Pix e até pelo cartão do Auxílio Brasil.

Quando os pagamentos do “valor extra” serão liberados?

Os valores do benefício extraordinário, até completar os R$ 400, são pagos na mesma data que o calendário oficial do Auxílio Brasil (confira abaixo). Tal como foi com o Auxílio Emergencial e Auxílio Brasil, o calendário de pagamento está organizado de acordo com Número de identificação social.

Porque há pessoas que recebem mais no Auxílio Brasil?

A diferença de valores liberados no Auxílio Brasil tem relação com os benefícios extras concedidos de acordo com a composição da família, exemplo disso são o Benefício Primeira Infância e Benefício Composição Familiar.

O Benefício Primeira Infância, voltado para as famílias que tenham crianças com idade entre 0 e 36 meses incompletos (3 anos). O valor é de R$ 130,00 e será pago por cada criança nesta faixa etária.

Outro caso é o Benefício Composição Familiar, que é para famílias com integrantes de 3 e 21 anos incompletos ou então gestantes. O valor é de R$ 65,00 por pessoa na família em uma dessas situações.

Desta forma, quem tem filhos até 21 anos incompletos recebe a mais, porém, não há valores diferenciados para mães solteiras ou não. Os valores, como visto acima, varia de R$ 65 a R$ 130.

Mesmo assim, com o benefício extraordinário, nenhuma família deve receber menos de R$ 400.

Calendário do Auxílio Brasil

NIS com final 1 – 14/2

NIS com final 2 – 15/2

NIS com final 3 – 16/2

NIS com final 4 – 17/2

NIS com final 5 – 18/2

NIS com final 6 – 21/2

NIS com final 7 – 22/2

NIS com final 8 – 23/2

NIS com final 9 – 24/2

NIS com final 0 – 25/2