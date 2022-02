Beto Jamaica e Compadre Washington falam sobre fases do ‘É O Tchan’: ‘Não sai de moda’

Foto: iBahia O “É Tchan” tem muita história para contar. Formada em 1994, a banda comandada por Beto Jamaica e Compadre Washington já passou por diferentes fase. Começou, inclusive, como Gera Samba, com um samba raiz, segundo define Jamaica. Depois, quando mudaram de nome, acrescentaram as coreografias e apostaram em músicas com temáticas diferentes, que misturavam a Bahia e culturas de outros países, por exemplo.

Durante o Fuzuê de Verão, da Bahia FM, desta quarta-feira (23), os vocalistas do “É O Tchan” falaram sobre as fases da banda, que já se aventurou em outros ritmos, como funk, lambada e agora no piseiro, com ‘Piseiro do Tchan’. “O que está surgindo de novidade, a gente vai. Como as pessoas nos seguiam lá atrás também. O Tchan sempre buscou as coisas novas também. Estamos sempre atualizados”, disse Compadre Washington.

“Tudo começou com o Gera Samba, nosso samba de roda raiz, e fomos inovando. Nós somos vintage, aquela banda da antiga, mas que não de moda. Estamos já na quarta geração”, completou Beto Jamaica.

A dupla, que ficou fora da banda por de 2005 a 2010, falou sobre o desafio de se manter atualizado. “Para chegarmos onde chegamos hoje, ralamos muito. Íamos nas rádios divulgar o trabalho, não tínhamos dinheiro para comer. Sempre mantivemos o pé no chão, independente da posição que estivéssemos”, pontuou Compadre ao iBahia, no iBahia sem Baratino.

Jamaica destacou que os dois se consideram “realizados”. “Temos que agradecer e torcer para que continue assim, que nossa música alcance ainda mais gente”, disse.

Foto: iBahia

Com a limitação de público imposta pelo decreto do governo do Estado, o grupo irá fazer apresentações longe da Bahia durante o carnaval. Na agenda do É O Tchan, estão estados como Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Para os baianos que querem curtir a banda mesmo assim, a dica é assistir ao Bahia Folia Em Casa, programa especial para matar a saudades do carnaval. É O Tchan é uma das 11 atrações do especial, que será transmitido no domingo (27) e segunda (28) no iBahia.