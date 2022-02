Beto Jamaica e Compadre Washington revelam que foram presos em Aracaju; saiba motivo

Durante o programa “Fuzuê”, da Bahia FM, na tarde desta quarta-feira (23), Beto Jamaica e Compadre Washington relembraram um momento no mínimo inusitado. Os músicos revelaram que já foram presos em Aracaju após um show e contaram detalhes sobre o ocorrido.

“Teve uma que puxou a gente de cima do palco e a gente quase cai. Isso foi em Aracaju. Ela puxou a gente, fomos de vez, e caímos em cima dela e de algumas pessoas. Deixaram a gente sem roupa. E nesse dia fomos presos”, iniciou o cantor.

“Foi por causa de uma ordem judicial que não podia usar o nome Gera Samba, mas o contratante estava usando o nome. A delegada nos chamou para ir à delegacia. Mas foi tranquilo, ficamos lá na sala de espera e ela liberou a gente”, finalizou.

Vale lembrar que a banda estará no “Bahia Folia Em Casa”, que será transmitido na TV Bahia nos dias 26 e 27 de fevereiro, sábado e domingo de carnaval. Além disso, o Portal iBahia vai transmitir todos os shows no domingo (27), segunda (28) e terça (1º). No sábado (26), você pode acompanhar também no iBahia um episódio especial com os bastidores da gravação do Bahia Folia.

