Bianca Andrade curte férias na Bahia e foto de filho encanta: ‘Parceirinho da mamãe’

Bianca Andrade, a Boca Rosa, estourou o fofurômetro ao mostrar um registro dela ao lado do filho, Cris, durante uma viagem que fazem para Trancoso, na Bahia.

Em um dos passeios, a ex-BBB, deu uma paradinha com o bebê e os dois sentaram numa calçada, antes de o clique ser feito. Na imagem, o rapazinho surge num estilo só: usava roupas coloridas com personagens de desenho animado, pés descalços e de óculos escuros. “Parceirinho de viagem da mamãe”, disse ela, sobre o registro.

Fãs de Bianca, claro, ficaram encantados com a imagem dos dois, especialmente com a pose toda que o bebê Cris fez antes do flash da câmera. “Poderoso chefinho na viagem de férias dele”, brincou uma internauta. “Como aguentar tanta fofura”, derreteu-se outra admiradora de Boca Rosa. “Ele sentadinho e de óculos. Não aguento!”, comentou ainda uma fã.