Bistrô promove feijoada e pôr do sol com espumante para final de semana; saiba mais

Foto: Divulgação/Matheus Thierry

O Bistrô das Artes prepara uma programação especial para os dois últimos finais de semana de fevereiro. Ao som de samba, os sábados, 19 e 26 de fevereiro, conta com Buffet de Feijoada, à base de feijão preto e com acompanhamentos, das 12h às 16h. O investimento, por pessoa, é de R$ 89,90. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 8344-4478.

Já nos dois próximos domingos, 20 e 27 de fevereiro, o Bistrô propõe um pôr do sol com vista para a Baía de Todos os Santos e brindes do espumante brasileiro Bossa Rosé, da Vinícola Hermann, de Blumenau. A 2ª taça da bebida será por conta da casa, garantindo uma experiência especial, das 16h às 20h.

O Bistrô das Artes fica dentro da galeria NN Arte Plural, de Nino Nogueira, na Rua do Carmo, 8, em frente ao Convento do Carmo.

Final de Semana do Bistrô das Artes

Quando? Dois últimos finais de semana de fevereiro: sábados (19 e 26) e domingos (20 e 27)

Onde? Bistrô das Artes – dentro da galeria NN Arte Plural, de Nino Nogueira, na Rua do Carmo, 8

Quanto? Feijoada (sábados): R$ 89,90