BizCapital abre vagas na região Sudeste

A BizCapital, fintech 100% brasileira, anunciou a abertura de novas vagas na região Sudeste. A empresa, que nasceu em 2016 e oferece empréstimos a pequenos e médios empreendedores por meio de um processo online, rápido e seguro, busca novos talentos para diversas áreas.

Há chances para Analista de Produto – Growth, Analista de Relacionamento com o Cliente, Desenvolvedor(a) – Full-stack, Back-end ou Front-end, Desenvolvedor(a), Especialista de Marketing de Performance, Especialista de Projetos & Processos, Especialista em Risk Analytics & Data Engineer, Estagiário(a) de produtos – Serviços financeiros e Product Designer.

Muito além da capacitação técnica, é importante que os candidatos compartilhem dos valores da empresa, que visa transformar soluções financeiras em ferramentas para que a pequena empresa possa evoluir e impactar positivamente o máximo de vidas possível.

Os contratados, além de ter a oportunidade de trabalhar em uma empresa em franca expansão, receberão salário compatível com o mercado e terão direito a Plano de Saúde Bradesco (sem coparticipação), Plano Odontológico Bradesco, Vale transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Biz Natal (Vale Alimentação extra), Seguro de Vida, Auxílio Creche, Parceria com universidades e descontos de até 20% em cursos de Pós-Graduação, além de Home Office Híbrido.

Como se candidatar

Os interessados em qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://bizcapital.gupy.io/ para conferir a lista completa de vagas e cadastrar o currículo na posição desejada.

