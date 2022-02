Bloco Alerta Geral realiza live carnavalesca com grandes nomes do samba

Foto: Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, devido aos protocolos de segurança para controlar o avanço do coronavírus, o Alerta Geral apresenta a live carnavalesca do bloco. A convocação dos ‘alerteiros’ e amantes do samba é para a tradicional Quinta do Samba, que vai acontecer dia 24 de fevereiro, a partir das 20h.

Para participar, é só acessar a página do Youtube do bloco. O comando do evento será feito por Eduardinho e as participações ficarão sob a responsabilida do Grupo Miudinho, Juliana Ribeiro e Samantha Tosto, além dos cariocas Xande de Pilares, Délcio luiz, Fundo de Quintal e Renato da Rocinha.

O presidente do bloco é uma das pessoas mais ansiosas para voltar a colocar o bloco na rua, porém entende que este ainda não é o momento de promover o carnaval: “Estou contando os dias para o carnaval de 2023 chegar, e com fé em Deus, poderei comemorar meus 50 anos de samba; porém, ainda não chegou a hora de reunir milhões de pessoas nas ruas. Enquanto isso não acontece, a diretoria do Alerta já está preparando uma grande festa para nossos associados e pede a todos que se vacinem para que nosso encontro aconteça ano que vem! “, enfatiza Zé Arerê.



Live do bloco Alerta Geral

Atrações? Eduardinho,Grupo Miudinho, Juliana Ribeiro, Samantha Tosto, Xande de Pilares, Délcio luiz, Fundo de Quintal, Renato da Rocinha, entre outros.

Quando? quinta-feira (24/02), às 20h.

Onde? página oficial blocoalertageral, no Youtube

Quanto? Gratuito