Bloco ‘As Periquitas’ leva folia carnavalesca para o Rio Vermelho

Foto: Divulgação

O Bloco ‘As Periquitas’ – integrante do desfile oficial do circuito Sérgio Bezerra, na Barra – levará neste ano a folia carnavalesca para a Casa Rosa, no Rio Vermelho. O evento, será realizado no dia 26 de fevereiro, às 18h.

Os ingressos estão a venda no Sympla (valor R$ 120,00/inteira e R$ 60,00/meia). O pedido da banda é o uso de máscaras, muita alegria e a carteira de vacinação, já que a segurança é fundamental para uma boa diversão.

Baile d’As Periquitas na Casa Rosa

Quando? 26 de fevereiro de 2022

Onde? Casa Rosa, Rio Vermelho

Atrações?

18:00h – Casa abre para o pôr do sol

19h – Oficina de sons, Maira Lins e o Boteco Elétrico

21:30h – Microtrio

Ingressos? R$ 120,00 (inteira) R$ 60,00 (meia) // Vendas: Sympla

Obs: Obrigatório a apresentação da Carteira de Vacinação e Máscaras

