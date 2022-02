Bloco de Carnaval provoca aglomeração no Centro Histórico de Salvador no domingo (13)

Um bloco de carnaval, denominado “O Bloco da Praça”, desfilou no Centro Histórico de Salvador na tarde de domingo (13), apesar das proibições do governo Estadual por conta da Covid-19 e causou aglomeração. O grupo se concentrou na Praça Castro Alves, por volta das 15h, e seguiu até o Terreiro de Jesus, no Pelourinho, passando pela sede da Prefeitura da capital baiana. O cortejo foi finalizado em um restaurante da região, onde aconteceu uma festa privada.