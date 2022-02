Bloco do LUCAS agita Rio Vermelho no domingo (27)

Foto: Divulgação / Igor Yusiasu

O Bloco do LUCAS vai agitar a programação de carnaval do Rio Vermelho. O evento, que será realizado no Artmalte, começa às 15h. Para matar a saudade dos foliões, o artista irá receber no palco o cantor, compositor e instrumentista Alexandre Guedes, da banda Motumbá. Os ingressos estão à venda no site do Ticket Maker.

O repertório conta com as principais canções da folia baiana, além de Deu Liga, música lançada por LUCAS em dezembro. A ela, somam-se hits de artistas como Ivete Sangalo, Timbalada, Daniela Mercury, Jau e Saulo. Prefixo de Verão e Baianidade Nagô são alguns dos hinos do Carnaval que também estão no setlist do cantor para a apresentação, que acontece cumprindo todos os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades em Saúde e com acesso após apresentação da carteira de vacinação atualizada.

