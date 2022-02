Bloquinho Fuzuê anima domingo de Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo

Foto: Divulgação

O Bloquinho Fuzuê realiza a sua primeira edição no domingo (27), às 16h, na Associação Cultural Asa Branca dos Forrozeiros da Bahia, localizada no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

Em clima de folia, o evento conta com apresentação o cantor Jefinho Losst, performance das drags Melanie Mason e Scarleth Sangalo, além do DJ Chiquinho.

Com ingressos limitados, a entrada custa R$ 15 e pode ser adquirida por meio do telefone (71) 99994-6850. Para garantir maior conforto e segurança, a carteira de vacinação física ou o comprovante vacinal digital será exigido.

Bloquinho Fuzuê com Jefinho Losst, Melanie Mason, Scarleth Sangalo e DJ Chiquinho

Data: 27 de fevereiro (domingo)

Horário: 16h

Local: Associação Cultural Asa Branca dos Forrozeiros da Bahia (Rua do Paço, 29 – Santo Antônio Além do Carmo)

Ingressos: R$ 15

Informações e vendas: (71) 99994-6850

