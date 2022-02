Blush roxo: confira tendência inusitada que domina o TikTok

Foto: Reprodução Instagram

Os mais tradicionais tipos de blush sempre apareciam em tons rosados ou puxados para o laranja, mas a tendência da vez inova e foge desse padrão com o blush roxo. Apesar de ser um sucesso no TikTok, a cor marcante não é exatamente uma novidade, já que ela é utilizada há muito tempo pelos maquiadores. O ‘boom’ do roxo fez com que o tom fosse experimentado em outras partes do rosto – além dos olhos e da boca – e tá aí o resultado: trend.

O roxo é considerado uma cor que fica melhor em pessoas com um subtom de pele mais frio, porém todas as pessoas, sem exceções, podem aderir a cor na make, nos looks e nas composições. Vale a pena testar os mais variados tons de roxo, desde os mais fortes até os mais suaves, como é o caso do tom lavanda.

Encontrada tanto em creme quanto em pó, o mais indicado na hora de se maquiar é aplicar o produto em pequenas quantidades com os dedos e ir adicionando mais se necessário. As informações são do Terra.

