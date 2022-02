BNegão, Maya e Bruxa Braba integram programação de carnaval do Bombar

Foto: Divulgação / Fernando Diniz A programação carnavalesca do Bombar, localizado no Rio vermelho, vai fazer a galera curtir muito. Com artistas que cantam do pagodão ao pop, a casa promete agitar o público entre quinta-feira (24) e domingo (27).

Hoje, a casa recebe o show de BNegão Bota Som – onde o rapper inova ao levar uma mistura de sons inspiradas na musicalidade da África, do Caribe e da América do Sul. Além disso, recebe a Bruxa Braba – Dj do rapper Vandal. Na sexta-feira(25), a partir das 22h, será a fez do “Bailaum do Bom”. Com uma mistura de funk, rap e pagodão, a festa contará com apresentações dos Dj’s Álvaro Reu e É o Cross, assim como a participação de Dai e Vennas.

Fotos: Divulgação / Antônio Junior e Jihan Hifaz