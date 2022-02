Boletim aponta sinal de queda dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave; entenda

Em 17 delas observa-se sinal de queda na tendência de longo prazo: Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), plano piloto de Brasília e arredores (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), João Pessoa (PB), Maceió (AL), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Em apenas seis dos 27 estados observa-se ao menos uma macrorregião de saúde com sinal de crescimento nas tendências de longo ou curto prazo: Acre, Pará, Roraima e Tocantins no Norte, Piauí no Nordeste, Rio Grande do Sul no Sul.

Em relação às estimativas de nível de casos de SRAG para as macrorregiões de saúde, observa-se apenas duas em nível pré-epidêmico, quatro em nível epidêmico, 74 em nível alto, 34 em nível muito alto e quatro em nível extremamente alto.