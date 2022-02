Boletoflex disponibiliza novas vagas de emprego

Quer trabalhar em uma startup que nasceu para revolucionar os meios de pagamentos atuais? Esta é a sua chance, já que a Boletoflex está disponibilizando novas vagas de emprego para diversas áreas. As chances são para atuação em Florianópolis, Santa Catarina, com contratação efetiva. Alguns postos permitem, no entanto, atuação na modalidade home office ou híbrida.

Há vagas para os cargos de Cientista de Dados (Consumer Fraud Detection, Credit Modeling e Merchant Risk & Fraud), Analista de CRM, Analista de Growth Marketing, Data Analyst – Credit & Product, Desenvolvedor Java ou Python Backend e Desenvolvedor Front End.

Não há informações sobre salário, mas a empresa oferece espaço para descompressão e lazer, dress code casual, Plano de Saúde Nacional (custeado pela BoletoFlex), frutas frescas duas vezes por semana, day off no mês do aniversário, acesso à plataforma de bem estar corporativo e à plataforma para pets, convênio com Sesc, entre outros.

Os interessados deverão acessar a página https://boletoflex.gupy.io/ para cadastrar o currículo e obter mais informações sobre as vagas disponíveis.

Sobre a empresa

A BoletoFlex é uma fintech especializada em pagamentos digitais fundada em 2019. Pioneira na tecnologia de parcelamento pelo boleto e pelo PIX, a empresa se orgulha de ter um time sintonizado com o que há de mais novo no mercado financeiro.

A empresa tem como objetivo revolucionar os meios de pagamentos atuais, oferecendo alternativas de pagamentos parcelados sem cartão de crédito de forma rápida, flexível e segura. Isto é: uma solução de crédito instantâneo simples e descomplicada com foco total na experiência do cliente.