Bolsa Trabalho SP paga R$ 540 em fevereiro

As inscrições para o programa Bolsa Trabalho, que paga R$ 540, deve se encerrar nesta segunda-feira (07). Os valores podem ser recebidos por pessoas desempregadas, ao todo são mais de 150 mil vagas ofertadas, entenda mais abaixo:

O que é o programa Bolsa Trabalho?

O programa Bolsa Trabalho é um programa do governo do Estado de São Paulo, voltado a pessoas desempregados e tem o intuito de ocupar e qualificar esse grupo. Por meio do programa, os trabalhadores realizam atividades em órgãos públicos municipais e estaduais e, em troca, recebem R$ 540.

Outro benefícios incluídos no programa são:

Curso de qualificação profissional gratuito;

Apoio à empregabilidade, com o auxílio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

A prioridade das vagas ofertadas será para as mulheres, de acordo com o governador João Dória.

Sobre os cursos:

O participante do Bolsa Trabalho poderá escolher um dos cursos para realizar, por meio da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), nas seguintes áreas:

Auxiliar de Controle de Produção e Estoque

Gestão Administrativa

Gestão de Pessoas

Organização de Eventos

Rotinas e Serviços Administrativos

Secretariado

Recepção.

Ao todo a carga horário é de 80 horas.

Horário de atividades do Bolsa Trabalho :

O horário de desenvolvimento dos trabalhos tem limite de 4 horas diárias, por 5 dias na semana.

Cada pessoa selecionada pode permanecer trabalhando por meio do Bolsa do Povo por até 5 meses.

Como se cadastrar no Bolsa Trabalho

Para participar do programa é necessário realizar a inscrição até está segunda-feira (07), além de atender os requisitos obrigatórios, como:

Ter mais de 18 anos;

Estar desempregado;

Não estar recebendo seguro-desemprego.

Residir no Estado de São Paulo há mais de dois anos.

Apenas uma pessoa por núcleo familiar poderá receber a ajuda do governo do Estado de São Paulo;

Consulte se a sua cidade está inscrita no programa no site para inscrição.

O site para inscrição é: www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Documentos necessários para inscrições no Bolsa Trabalho:

RG;

CPF;

Carteira de Trabalho;

Comprovante de Endereço.

Dúvidas sobre o programa?

É possível ligar na Central de Atendimento do Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo Whatsapp (011) 98714-2645.

Seleção no programa

É esperado um grande número de inscrições, por isso, haverá prioridades para o programa de acordo com o questionário socioeconômico, com preferência para mulheres chefes de família, tempo de desemprego e maior idade.

O Bolsa Trabalho é integrante do programa Bolsa do Povo, que oferta outros benefícios sociais no estado, como vale gás SP, Renda Cidadã, SP Acolhe, entre outros.