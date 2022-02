Bolsonaro confirma que auxílio Gás será ampliado em 2022; veja o novo valor

No último dia 2, durante entrevista para o programa A Voz do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende aumentar o valor do Auxílio Gás, benefício que vem ajudando mais de 5 milhões de famílias a comprar o botijão de gás de 13 kg.

De acordo com o presidente, o governo já iniciou as negociações com a Petrobras e estuda a viabilidade orçamentária de uma nova revisão no valor do benefício.

“A cada dois meses, em um primeiro momento, 5 milhões de famílias recebem o equivalente a meio bujão de gás. Nós pretendemos aumentar isso daí. Então o contato nosso é com a Petrobras e é buscando sempre espaço no Orçamento”, afirmou.

Valor do vale gás em 2022

Em 2021, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão GLP 13kg era de R$ 102,48. Diante disso, e considerando o pagamento mínimo do benefício equivalente a 50% do valor do produto, o auxílio foi de R$ 52.

Todavia, como mencionado, o valor do benefício será reajustado conforme o novo levantamento da ANP, antes que ocorra o novo pagamento. Para este ano, a agência prevê que o preço médio do gás de cozinha suba para R$ 112,48, o que elevaria o vale gás nacional para R$ 56.

Quem pode receber o vale gás em 2022

O benefício é destinado as famílias inscritas no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-mínimo (R$ 606), inclusive famílias beneficiárias de programas de transferência de renda implementados pelas três esferas de governo.

Além disso, também podem receber o auxílio gás as famílias que tenham na sua composição pessoas residentes no mesmo domicílio que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), inscritas ou não no Cadastro Único.

Têm prioridade, ainda, famílias que possuem entre seus integrantes mulher vítima de violência doméstica sob medida protetiva de urgência registrada no poder Judiciário.

Consulta ao vale gás

Os responsáveis familiares que querem saber se suas famílias foram selecionadas para fazer parte do programa podem consultar o benefício através do aplicativo Auxílio Brasil, pelo Caixa Tem ou ainda pela central de atendimento do Ministério da Cidadania.

Pelo aplicativo do Auxílio Brasil, basta o cidadão informar o número do seu CPF e conferir informações como, pagamentos, calendários, valor das parcelas e outras orientações relacionadas ao programa.

A consulta através do aplicativo Caixa Tem, também permite que o beneficiário veja a data em que será depositado o benefício, e o valor do vale gás. Contudo, importante lembrar que o os repasses do programa ocorre a cada dois meses, tendo uma previsão de 5 anos de vigência.