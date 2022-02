Bolsonaro oficializa reajuste de 33,23% para professores

O presidente Jair Bolsonaro oficializou o reajuste de 33,23% do piso salarial dos professores da rede pública de educação básica nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

A portaria assinada por Bolsonaro e pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, aumenta o piso salarial da categoria de R$ 2.886 para R$ 3.845. O reajuste já havia sido anunciado por Bolsonaro no dia 27 de janeiro em seu Twitter.

“É com satisfação que anunciamos para os professores da educação básica um reajuste de 33,24% do piso salarial. Esse é o maior aumento já concedido pelo governo federal, desde o surgimento da Lei do Piso”, afirmou.

Durante a cerimônia desta sexta (4), o chefe do Ministério da Educação afirmou que, em 2022, ‘o protagonismo será dos profissionais da educação’:

“Em 2021 o protagonismo foi dos profissionais da saúde, em 2022, o protagonismo será dos profissionais de educação. Chega de usar os professores e profissionais de educação apenas como massa de manobra político-eleitoral. Está na hora de ações diretas. E uma ação direta é essa, que respeita o profissional e dá a ele um ganho a mais nessa situação”, disse Ribeiro.

De acordo com a lei do piso salarial, de 2008, o reajuste deve ser feito todos os anos, no mês de janeiro. Nesse sentido, o reajuste considera a variação da inflação nos últimos dois anos.

Apesar disso, o valor anunciado gerou debates. Conforme nota da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o reajuste terá um impacto de cerca de R$ 30,46 bilhões. Desse modo, a situação fiscal dos municípios ficará ‘difícil’.

Formação de professores

A cerimônia realizada nesta sexta (4) contou ainda com o lançamento de dois editais com a oferta de 168 mil vagas em cursos de graduação e pós-graduação para formação de professores, sendo um da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e outro do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor).

Com informações da Agência Brasil.

