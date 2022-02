Bom dia fitness! Aprenda receita de shake de frutas vermelhas com coco

Foto: Divulgação/Nestlé

Mais uma segunda-feira para conta, novas oportunidades de recomeçar e rever hábitos do dia a dia. Se você deseja adentrar nessa semana no mundo fit, o shake de frutas vermelhas com coco pode ser o ideal para você. Com preparo super simples e rápido, a receita da Nestlé leva apenas 5 minutos para ficar pronta. Confira:

Receita de Shake de Frutas Vermelhas com Coco

Ingredientes

meia xícara (chá) de frutas vermelhas congeladas

6 morangos

3 colheres (sopa) de leite de coco light

1 xícara (chá) de leite líquido + Proteína gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes. Sirva a seguir.

