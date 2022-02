Bombeiros são acionados e localizam corpo em cova rasa em Ipioca

Na tarde desta segunda-feira, 14, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um corpo encontrado em uma cova rasa no bairro de Ipioca, no Litoral Norte de Alagoas. O corpo do sexo masculino já estava em decomposição e apresentava pelo menos cinco marcas de disparos de arma de fogo – quatro na…

Na tarde desta segunda-feira, 14, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar um corpo encontrado em uma cova rasa no bairro de Ipioca, no Litoral Norte de Alagoas.

O corpo do sexo masculino já estava em decomposição e apresentava pelo menos cinco marcas de disparos de arma de fogo – quatro na nuca e um na cabeça, segundo informações do Instituto de Criminalística (IC), que também esteve no local.

O primeiro acionamento foi feito por populares que acreditam que o corpo seja de um indivíduo que estava desaparecido na região. Ele foi identificado apenas pelo nome de Samuel.

Além dos Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados para adoção das medidas cabíveis.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios.