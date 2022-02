Boné na cabeça pra curtir o verão: aprenda a usar a tendência queridinha da Geração Z

Os dias mais quentes sempre pedem roupas mais confortáveis e acessórios que protejam a pele dos raios de sol indesejados. No verão 2022, o boné chega como forte tendência, uma velha obsessão da Geração Z, que apela a tudo que remeta à décadas passadas. Com modelos diversos e cores de verão, os bonés merecem ter um espaço especial no seu guarda-roupa nesta estação.

Confira os looks e se inspire:

Hailey Bieber (Foto: Reprodução)

Que o boné é versátil (quase) todo mundo sabe. O acessório compõe muito bem peças de alfaiataria, trazendo um ar mais descontraído. Busque utilizar o adorno com cores mais neutras, que completem o look.

Foto: Imani Randolph (Reprodução/Instagram)

O modelo tendência dos anos 2000 voltou a fazer sucesso com as fashionistas mais jovens. O acessório é perfeito para looks mais despojados e divertidos. Pode ser usado para compor o look dos ensaios de verão ou um passeio à tarde pela cidade.

Minimalista mas fashionista

Foto: Jordan Santos (Reprodução/Instagram)

Os looks mais minimalistas sempre pedem acessórios funcionais, como o boné. O adorno eleva o look a outro nível e consegue manter a paleta de cores sóbria e clara para obter mais sofisticação. Mas, claro, a partir das suas escolhas.

Foto: Sophia Chang (Reprodução/Instagram)

No verão é comum aquele vestidinho mais básico e fresco. Com o boné, além de proteger o rosto do sol, o acessório consegue mudar a cara do look e deixar tudo mais despojado. Nesses casos, o adorno combina com tênis, para deixar a produção ainda mais casual e a cara da estação mais quente do ano.