Boninho alfineta Luana Piovani através de Maíra Cardi no ‘BBB 22’; entenda

Boninho apareceu nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (21) para deixar uma alfinetada em Luana Piovani. Após a ex-esposa de Pedro Scooby negar a aparição dos filhos no recado do anjo, Maíra Cardi autorizou sua filha com Arthur Aguiar a mandar um recado para o confinado, o que foi comemorado pelo diretor do “BBB 22”.

“Olha que fofo Maira Cardi dando esse carinho pro Arthur (…) não estou falando de liberar imagem, a gente faz um jogo de paixão, de entrega, de família”, escreveu Boninho em seu perfil no Twitter. O diretor fez referência a justificativa da atriz para não deixar os filhos aparecem no recado do anjo.

“Não vai ter imagens dos meus filhos no negócio do anjo aí porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas e utilização de imagem mesmo se o Pedro sair. E aí gente, é o seguinte, eu nunca me submeti à grande empresa, não é verdade? Não vou agora submeter os meus filhos”, explicou Luana na época.

Olha que fofo Maiara Cardi dando esse carinho pro Arthur nesse passeio do @voude99 não estou falando de liberar imagem, a gente faz um jogo de paixão, de entrega, de família. — J.B. Oliveira (@boninho) February 21, 2022

