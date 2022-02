Boninho entra ao vivo e dá esporro em participantes do ‘BBB22’: ‘Acabou a brincadeira’

Foto: Divulgação



A última festa do ‘BBB22’ não terminou bem. Não foi à toa que o Big Boss, Boninho, entrou ao vivo na casa mais vigiada do Brasil para dar um esporro coletivo, por conta do comportamento dos participantes.

Neste sábado (5), o diretor reuniu todos na sala e disparou: “Como todos vocês já sabem, depois de mexer nas drogas dos equipamentos, Dona Eslovênia quebrou um equipamento da festa diante de todos vocês. Além do mal uso do microfone, descumprido as obrigações”, começou Boninho.

Na sequência, ele deu uma punição e um aviso direto “E tem mais! Os avisos devem ser cumpridos imediatamente. Dona Eslovênia perde 200 estalecas e todos da casa perdem 100 cada um. Acabou a brincadeira! O jogo segue sem comentários!”, finalizou. Os brothers ficaram assustados, mas obedeceram ao pedido do Big Boss.