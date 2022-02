Boninho está disposto a chacoalhar os participantes do ‘BBB 22’. O diretor da casa mais vigiada do Brasil prometeu nas redes sociais nesta quarta-feira (02), que o clima entre os confinados vai ferver esta semana.

“Semana quente no ‘BBB’. A gente tá preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências e um joguinho da discórdia com aquela brincadeira de, oh… Põe na testa o que você acha dele! Acho que promete!”, garantiu o diretor.