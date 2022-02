Bope desmancha boca de fumo na Ponta Grossa

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) localizou e desmanchou, nesta quarta-feira (9), uma boca de fumo na Ponta Grossa, parte baixa de Maceió. Os militares estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro quando receberam a informação de moradores sobre a boca de fumo na região. Informações da Polícia Militar dão conta de que quando…

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) localizou e desmanchou, nesta quarta-feira (9), uma boca de fumo na Ponta Grossa, parte baixa de Maceió.

Os militares estavam realizando patrulhamento de rotina no bairro quando receberam a informação de moradores sobre a boca de fumo na região.

Informações da Polícia Militar dão conta de que quando os agentes chegaram ao local encontraram três homens no local e tabletes de maconha. Um cão farejador foi utilizado e localizou mais droga dentro de um frigobar. Ao todo, foi apreendido 3,100kg de Maconha; 0,160kg de crack; um aparelho celular iPhone; duas balanças de precisão e 58 reais em dinheiro (moedas e cédulas de 2 reais).

Um dos homens que estava na casa tentou fugir pulando a janela do primeiro andar, mas foi detido logo em seguida. Três suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, no Farol, para que as medidas cabíveis sejam tomadas.