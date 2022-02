‘Bora ali Carnaval’: veja lista de points para casais e famílias passarem a folia

Foto: Divulgação / Fábio Marconi – PMS



Chegou uma das datas mais esperadas do ano: o Carnaval! Infelizmente ainda não podemos ter a folia na rua como gostaríamos, mas isso não significa que não vamos ter onde comemorar! O “Bora ali?” de hoje vai te mostrar uma série de opções para curtir o carnaval de 2022 com a família inteira! Lembrando que a entrada nos espaços só será permitida mediante apresentação do passaporte de vacinação. A folia só vai ser completa se mantermos a segurança! Bora ali?

Bahia Folia em Casa com o iBahia

Não teremos festa nas ruas, mas o iBahia vai levar a folia até você! Nos dias 27, 28 e 1º de Março no nosso canal do youtube, teremos três programas especiais do Bahia Folia com shows completos, entrevistas, coreografias e muito mais! Se inscreva no Canal e ative o sininho para não perder a saída do nosso bloco! O que? Programa especial de carnaval com os bastidores do ‘Bahia Folia em Casa’

Quando? Domingo, Segunda e Terça de Carnaval – de 27 de fevereiro a 1º de março

Onde? Portal iBahia

Atrações?

27/02: Léo Santana, Parangolé e Tayrone

28/02: Olodum, Margareth Menezes, Timbalada e Durval Lelys

01/03: É O Tchan, Psirico, Lincoln e Mari Antunes



Casa do Carnaval da Bahia

Para todos que estão saudosos do carnaval da Bahia, a dica é ir a um lugar que é carnaval o ano inteiro: a Casa do Carnaval da Bahia! Localizada na Praça Ramos de Queiroz, no Pelourinho, a Casa do Carnaval reúne figurinos históricos e instrumentos que fizeram a folia de muita gente durante anos! Além disso, a casa reúne diversos conteúdos interativos que vão te teletransportar direto para o circuito carnavalesco! Tá achando pouco? O passeio se encerra no terraço do casarão, com uma vista privilegiada do Centro Histórico para Bahia de todos os Santos! O que? Casa do Carnaval da Bahia

Quando? Terças a Domingos das 10h às 18h (Entrada até as 17h)

Quanto? R$ 20,00 – Meia entrada para Idosos, estudantes e residentes de Salvador.

Gratuidade às quartas-feiras. Bailinho de Carnaval do Shopping Bela Vista Seguindo mais um ano, o Bailinho do Bela promete segurança e comodidade. Será uma tarde repleta de diversão e alegria garantida para toda a família. A programação gratuita vai contar com mini trio do Tio Paulinho, pintura, escultura de balões, DJ, princesas, brinquedos infláveis e muitas brincadeiras para os pequenos, que poderão ir fantasiados para entrar no clima da folia. O evento terá cunho social e o ingresso será através da doação de 1 quilo de alimento não perecível. As trocas podem ser feitas com antecedência no Drive do Bela, localizado no G0. As sessões são limitadas, seguindo a capacidade do espaço. Quando? 27/02 (domingo), das 16h às 17h30 (1ª sessão) e das 18h às 19h30 (2ª sessão)

Onde? Champion Multiarena do Shopping Bela Vista (G3)

Ingressos? 1kg de alimento não perecível

*Para acessar o local do evento, será obrigatório apresentar comprovante de vacinação e documento de identificação. Bistro Artes (Foto: Divulgação)

Exposição do Bloco Camaleão

Para os foliões que estão saudosos do carnaval de rua, temos também a “Exposição do Bloco Camaleão”, promovido pelo Vitória Boulevard. O espaço fica aberto até 6 de março, no piso L1. O público vai fazer uma viagem no tempo ao longo dos mais de 40 anos do bloco e conferir desde uma mortalha de 1990, abadás de diversos anos, até o último abadá comemorativo disponibilizado em 2021, mesmo sem a realização da festa de Momo, além de vídeos e fotos que marcaram época. Quando? Até 6 de março

Onde? Vitória Boulevard, piso L1

Ingressos? Gratuito

Feijoada do Bistrô das Artes

Para quem busca algo mais calmo e regado a boa comida a dica é ir para o Bistrô das Artes. Ao som de um bom samba e com um shot de cravinho para abrir o apetite, o Bistrô das Artes oferecerá no sábado (26), um Buffet de Feijoada, à base de feijão preto e com acompanhamentos, das 12h às 16h. O investimento, por pessoa, é de R$ 89,90. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (71) 8344-4478. Já no domingo (27), é o momento de acompanhar o pôr do sol com a vista para a Baía de Todos os Santos, embalado por brindes do espumante brasileiro Bossa Rosé, da Vinícola Hermann, de Blumenau. Numa parceria com a importadora Decanter, a 2ª taça será por conta da casa, garantindo uma experiência especial, das 16h às 20h. Quando? 27 de fevereiro, entre 12h e 20h

Onde? Bistrô das Artes (interior da galeria NN Arte Plural, de Nino Nogueira, na Rua do Carmo, 8, em frente ao Convento do Carmo

Ingressos? Feijoada R$89,90 // WhatsApp (71) 8344-4478