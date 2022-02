‘Bora ali Carnaval?’: veja lista de points para solteiros curtirem a folia

Foto: Divulgação/Bombar Quem aí está sentindo falta de pular o carnaval? Pensando em diminuir essa saudade o “Bora ali?” de hoje vai te mostrar uma série de opções para curtir o carnaval de 2022! Lembrando que a entrada nos espaços só será permitida mediante apresentação do passaporte de vacinação. A folia só vai ser completa se mantermos a segurança! Bora ali?

Bahia Folia em Casa com o iBahia

Não teremos festa nas ruas, mas o iBahia vai levar a folia até você! Nos dias 27, 28 e 1º de Março no nosso canal do youtube, teremos três programas especiais do Bahia Folia com shows completos, entrevistas, coreografias e muito mais! Se inscreva no Canal e ative o sininho para não perder a saída do nosso bloco! O que? Programa especial de carnaval com os bastidores do ‘Bahia Folia em Casa’

Quando? Domingo, Segunda e Terça de Carnaval – de 27 de fevereiro a 1º de março

Onde? Portal iBahia

Atrações?

27/02: Léo Santana, Parangolé e Tayrone

28/02: Olodum, Margareth Menezes, Timbalada e Durval Lelys

01/03: É O Tchan, Psirico, Lincoln e Mari Antunes

Para quem está buscando um rolê para curtir o carnaval de um jeito clássico, temos uma boa dica: O Bailinho do Pente à Fantasia! Com atrações como Maya, Amar Mansoor e Cândido como atrações principais. Misturando pop, funk, axé, afro, kuduro, pagode, trap em clima de carnaval. Os ingressos custam R$ 20,00 e podem ser adquiridos no WhatsApp (71) 9 8321-9646. É importante lembrar que a entrada só é autorizada com o comprovante de vacinação. Quando? Sábado, 26 de Fevereiro a partir das 22h até 5h

Onde? Bombar, Rio Vermelho, Salvador

Quanto? R$ 20,00 lote limitado Cidade da Música da Bahia

O Carnaval só se aproveita com muita música e uma boa opção para aproveitar a folia deste ano é conhecendo a Cidade da Música da Bahia! Sediada no casarão histórico da Praça Cairu, a Casa da Música possui 4 andares com diversas atrações interativas e mais de 700 horas de conteúdo sobre música baiana! A experiência é um verdadeiro mergulho nos mais diferentes gêneros musicais da Bahia! O que? Casa da Música

Quando? De Terça a Domingo das 10h Às 18h Foto: Divulgação Baile à Fantasia do Ilê Aiyê

Essa opção é para quem é fã do “mais belo dos belos”, o Ilê Aiyê! No próximo domingo, dia 27, às 15 horas, os soteropolitanos que levam o Ilê Aiyê no coração têm um encontro marcado com o mais belo dos belos. É quando acontece o Baile à Fantasia do Ilê Aiyê, no Largo da Tieta, no Pelourinho, com um repertório recheado de clássicos. O convite do bloco é para que os associados resgatem fantasias de outros Carnavais do Ilê e compareçam à caráter como se fossem desfilar na avenida. Segundo o presidente da entidade, Antônio Carlos Vovô, a saudade é grande e esse reencontro promete ser marcante. Quando? 27 de fevereiro (domingo), às 15h (abertura dos portões)

Onde? Largo da Tieta – Rua das Laranjeiras – Pelourinho, Salvador/BA.

Ingressos? R$ 150,00 (inteira) e R$70,00 (promocional) // Bilheteria Digital e no local do evento



Para quem está fugindo da agonia e quer apenas relaxar numa praia, uma boa opção é correr para a Ilha dos Frades! A Ilha dos Frades é um dos paraísos da Baía de Todos os Santos que além de chamar atenção pela beleza natural e pelo mar tranquilo, também oferece ótimas opções de restaurantes com uma excelente culinária. Quer saber como chegar? Descubra com a nossa matéria especial sobre a ilha.



Baile Sollar Baía no MAM