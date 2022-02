Bora Ali: conheça os 10 melhores cachorros-quentes de Salvador

Mesmo sendo de origem estadunidense, o cachorro-quente é uma das opções mais populares de lanches do brasileiro. O prato já foi reinventado e possui receitas diferentes em cada estado. Mas a Bahia tem sempre seu tempero especial e pensando nisso, selecionamos dez lanchonetes e restaurantes de Salvador que oferecem ótimas opções de cachorro-quente!

1. Travessas Lanchonete

Com mais de 30 anos de história, o Travessas é um destino clássico para quem quer matar a fome no centro histórico de Salvador. Localizado no charmoso bairro do Santo Antônio Além do Carmo, o Travessas tem uma receita única de cachorro-quente que praticamente te obriga a pedir mais de um, pois além do molho especial, eles servem pães e maionese artesanais. Além do cachorro-que com ótimo custo-benefício, eles oferecem vários outros lanches doces e salgados.

Tv. dos Perdões, 65 – Santo Antonio, Salvador – BA

Horários: Todos os dias das 9h à 00h

Bateu aquela fome de cachorro-quente mas não quer sair de casa? Disque Dogão da Dila, o dogão que é maior que a sua fome! Com várias opções diferenciadas, o Dogão da Dila promete te surpreender em sabor e tamanho!

Onde como? Opção 100% Delivery

Outra ótima opção é o Dogão da Amada, diretamente da Boca do Rio, a Amada oferece opções gigantes de dogão! Só de olhar a gente já fica na vontade!

Onde eu como? R. da Tranquilidade, 13 B, no pé da Ladeira da 9ª

Horários: Todos os dias das 18h às 22h

Eles garantem o “Dogão mais bruto de Salvador” , com tamanhos GG para você matar sua fome! O Brutos Dogão está espalhado literalmente por 7 cantos em Salvador e também atende via Delivery. Não há desculpas para ficar com fome!

Horário: Todos os dias de 14h às 6h da manhã.

Tel: (71)99120-5361-w.app

Pensando em sair da dieta? Chama o Mr. Dog’s que ele te ajuda! Além de várias opções de Dogão super recheados e muito saborosos, o Mr. Dog também oferece várias opções de milkshakes para incrementar o seu lanche!

Onde como? Av. Jorge Amado,82 – IMBUÍ

Delivery: linktr.ee/mrdogshero

Horários: De Segunda a quinta das 14 h às 22h e de Sexta a Domingo das 15h às 23h

Essa é uma dica para quem está buscando uma opção diferenciada e artesanal! O UAU, promete uma experiência gastronômica em formato de cachorro-quente! Além disso eles oferecem ótimas opções de hambúrgueres, mas essa é outra pauta.

O Uau é 100% delivery, boa opção para quem busca curtir em casa.

Um dom que já nasce com o baiano é a criatividade, principalmente na cozinha, nisso o Dogão do Reino é referência. Se você está buscando por uma nova experiência com cachorros questes, o Dogão do Reino oferece opções de recheios diferenciadas, como doces, de camarão, de lombinho entre outras opções!

Pedidos: através do link.

Desejo de um bom cachorro-quente? Corre no Dogão Supreme para matar sua fome! Além de opções clássicas no cardápio, ele também oferece o Dog Delícia, opção de cachorro-quente com pão de pão-delícia! De dar água na boca!

Horários: Todos os dias a partir das 18h

Alô galera do Nordeste de Amaralina e Costa-Azul! Bateu aquela fome de cachorro-quente? Corre pro Hot Dog Salvador! Ótimas opções de cachorros-quente, com cheddar e catupiry para deixar o lanche ainda mais saboroso!

Onde Como? Nordeste de Amaralina

Telefone: 71-99144-6411

Horários: Todos os dias de 16:30 à 1h da manhã

Precisando de um cachorro-quente turbinado com tudo que você tem direito? Pede no Hot Point Dogão.

Onde eu como? Caixa D’água e adjacências