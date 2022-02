‘Bora ali?’: indicamos 10 botecos para você conhecer em Salvador

Quem não gosta de curtir o dia bem servido com bons petiscos, uma cerveja gelada, acompanhada de boa música e uma vista maravilhosa que só Salvador consegue oferecer?

O melhor lugar para relaxar, conhecer pessoas e aproveitar o dia é numa mesa de bar. Pensando nisso, o iBahia resolveu fazer uma lista com 10 botecos em diferentes pontos da cidade para você aproveitar!

Essa é uma boa dica para quem quer terminar o dia de trabalho em um ‘happy hour’ diferenciado e super divertido: o Karaokê da Lapa! Além de oferecer cerveja gelada no precinho e bons petiscos, o Karaokê da Lapa garante sua diversão com um palco para karaokê com uma lista que vai de músicas clássicas aos hits atuais! Você se diverte cantando e aproveitando a performance dos outros “artistas”.

Av. Joana Angélica, 35 – Nazaré, Salvador

De segunda e terça das 11h às 18h

De quarta a domingo das 11h a 00h

Essa é uma boa dica para quem quer curtir um delicioso almoço com cervejinha gelada e uma ótima vista para a praia da Ribeira.

Com pratos como arrumadinhos, escondidinhos, moquecas e petiscos, o Quiosque do Ari vem desde 1994 oferecendo muita qualidade e bom atendimento!

Av. Beira Mar, 28-30 – Ribeira, Salvador –

Horários: Todos os dias | De 9h a 00h

Com todo o charme e acolhimento que o centro de Salvador oferece, o Mocambinho é um boteco do Dois de Julho que merece uma visita. Oferecendo ótimos petiscos, e uma grande variedade de cachaças, além da ótima culinária, o Mocambinho é um local que não pode deixar de ser visitado.

R. da Faísca, 12 – Dois de Julho; Salvador

Horários: Terça a Sábado das 16h às 23h

Procurando um local para petiscar, tomar uma gelada vendo uma bela vista? Corre pro Rooftop 180º na Lapinha!

Além da vista privilegiada para Bahia de todos os Santos, o local ainda oferece bons drinks e ótimos petiscos!

Rua Vila São José, n9- Liberdade, Lapinha; Salvador

Quartas e quintas das 16h à 00h

Domingos das 13h às 22h

Essa é mais uma opção para quem curte tomar uma gelada e cantar no Karaokê com amigos! O Bar Lagoa dos Frades oferece muita diversão, bons petiscos e ótimas refeições.

Tv. Arnaldo Lopes da Silva, 944 – Stiep, Salvador

Horários: Todos os dias das 11h às 23:30

Salvador oferece locais para além dos pontos turísticos. Um desses locais fica na famosa Feira de São Joaquim: o Mar & Sol Restaurante bar. Além de oferecer uma deliciosa comida caseira, que todo baiano ama, o bar também oferece aquela cervejinha gelada e de bônus vista para o mar! E para quem gosta, ainda rola um sambinha para animar! Não dá para não conhecer!

Feira de São Joaquim – Av. Engenheiro Oscar Pontes Box B68 Nº 04 Água de Meninos, Salvador

Seg, ter, quin, sext de 8h às 16h

Essa dica é pra quem está buscando um boteco na praia com petiscos de frutos do mar! A Novidade é o boteco na deliciosa praia do Solar do Unhão, muito conhecida pela gravação do clipe “Bola Rebola” da Anitta! Ou seja, além de oferecer muitas delícias, o boteco ainda é a preferência dos artistas! Não dá pra ficar de fora!

Além de cerveja e drinks gelados, o bar, que também é conhecido como “Bar dos Grafiteiros”, ainda oferece ótimos pratos como moqueca e peixes pescados pelos pescadores locais!

Praia do Solar do Unhão – Av. Contorno, s/n – Dois de Julho, Salvador – BA, 40301-110

Horários: Todos os dias das 10 às 18h

O Lar do Petisco é a melhor opção para quem quer provar petiscos originais como a Torre de batata, entre outras delícias, servidos de uma boa cerveja gelada e bons drinks. O bar Lar do Petiscos é temático e oferece vários combos dobrados para você aproveitar com sua galera!

Rua Eurico da Costa coutinho (Próximo ao Assaí Atacadista)

Horários: Todos os dias

Domingo das 16h às 00h

Essa é opção para quem está buscando um happy hour com aquele pôr do Sol que só Salvador oferece. O Baía Sunset Bar oferece ótimos drinks, várias opções de petiscos e tábuas de frios, além de música ao vivo para embalar a noite.

Dois de Julho, Salvador – BA, 40060-355

Horários: Quinta a Domingo das 15h à 00h

Está procurando aquele boteco clássico com mesa na rua, cerveja gelada acompanhados por uma boa porção de pititingas? Corre no Boteco do Bigu na Mouraria! Além dos petiscos, o Bar também oferece moquecas, escondidinhos entre outros petiscos!

Rua da Mouraria, 104, Salvador