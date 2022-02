Boto de éspecie em extinção é encontrado morto em praia de Ilhéus; entenda

Banhistas encontraram um boto-cinza, espécie em extinção, com cerca de 1,70 metro de comprimento e 70 quilos, na 0rla de Ilhéus, região Sul da Bahia, na quarta-feira (09). Após relatos, nesta quinta-feira (10) o Projeto (A)Mar foi acionado para a retirada do corpo do animal do local.

Os especialistas seguiram os procedimentos de campo necessário, e coletaram materiais que comprovaram que a causa da morte foi o encalhe incidental em rede de pesca.

Só este ano o projeto já registrou cerca de 13 casos de encalhes acidentais, sendo eles: o boto-cinza, 8 tartarugas marinhas, duas aves marinhas e um kogia pigmeu.