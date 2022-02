Brasil volta a registrar mais de mil mortos por Covid-19 em 24 horas

Nesta sexta-feira (4), o Brasil voltou a registrar 1.074 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, a média total de mortes nos últimos 7 dias é de 732, a maior registrada desde 23 de agosto do ano passado, quando o número era de 766.

O país totaliza 631.069 óbitos, com 219.298 novos casos conhecidos. Com isso, a média móvel e casos nos últimos 7 dias foi a 182.696. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +30%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

Os número são do novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação pandemia no Brasil, consolidado às 20h. O balanço é feito com dados das secretarias estaduais de Saúde.