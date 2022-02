Briga causa confusão em frente a shopping na tarde desta quarta (23); veja vídeo

Uma briga chamou a atenção de quem passava em frente ao Shopping da Bahia, na tarde desta quarta-feira (23). Imagens gravadas por pessoas que estavam no local, mostram a correria na entrada principal do centro comercial.

Segundo a assessoria do estabelecimento, duas pessoas começaram a briga fora do shopping. A equipe de segurança do centro comercial interviu para separar os envolvidos.