Briga com empresário coloca em cheque herança de Marília Mendonça; entenda

No centro de uma disputa judicial desde 2017, Marília Mendonça foi condenada a pagar R$360 mil, através ao empresário Pedro Barbosa dos Santos.

Tudo aconteceu após a sertaneja vender seis músicas para a dupla Mauro e Felipe, que era agenciada por ele, mas ela também negociou as mesmas composições com nomes como Lucas Lucco e Cleber e Cauã. As informações são do “.”.

Segundo o site, a cantora se comprometeu em escrever outras músicas para tentar amenizar a situação, mas o empresário não quis mais as canções. Dois meses antes de morrer, em setembro de 2021, ela apresentou uma apelação, mas o despacho negou.

Ainda de acordo com o site, o valor de R$360 mil consiste em R$60 mil para cada música, sem contar a correção de juros, mas é um valor inferior aos R$300 mil por canção, pedido pelo empresário. A família da sertaneja revelou para a reportagem que não conhece os documentos judiciais. O empresário não foi localizado para comentar o caso.