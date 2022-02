Brilhos e paetês: saiba como usar as tendências do carnaval em looks do dia a dia

Mesmo sem as tradicionais festas de rua o carnaval invade o guarda-roupa e ganha lugar em looks do dia a dia. Já era certo que o brilho e o paetê estariam mais presentes nos tecidos em 2022, mas além deles, ganham vez os acessórios cheios de purpurina, blusas brilhantes e calças mais chamativas.

Para te ajudar na hora de escolher as peças para compor o look de barzinho à noite com os amigos ou passeio diurno com a família, a equipe do iBahia junto a personal stylist Camile Stefano separou algumas dicas.

Prepara o print e confere!

De acordo com Camile, a tendência de brilhos no streetwear está relacionada ao período pandêmico em que estamos vivendo. “A falta de reuniões presenciais mostrou que algumas peças, que antes eram consideradas exclusivas para festas e eventos, podem, e devem, ser usadas no dia a dia, para celebrar a vida, mesmo sem nenhuma ocasião especial”, explica.

Na hora de colocar a peças em looks do dia a dia vale dar atenção aos tecidos com cores metalizadas. As tendências dos anos 200 seguem em alta, então que tal apostar nas aplicações de pedras, strass e até mesmo de cristais Swarovski?

A dica de Camile na hora de combinar as peças no cotidiano é brincar com equilíbrio. “Uma blusa básica, um tênis despojado e uma calça de paetê formam uma combinação que funciona para equilibrar o visual”, afirma.

Foto: Reprodução/ Instagram

Sabe aquele acessório cheio de brilho? A especialista fala que eles são a chave na hora de valorizar ou levantar uma combinação. “Para o dia a dia, a dica é combinar a peça mais chamativa com outras mais básicas”, ensina. Então o que dá aquele glow up é usar uma bolsa nada básica aliada a peças mais pastéis que não chamem muita atenção.