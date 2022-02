Brit Awards 2022: confira os melhores looks que passaram pelo tapede vermelho

O Brit Awards 2021, aconteceu na noite da última terça-feira (08), com a presença dos músicos que não saíram das paradas de sucesso britânicas durante 2021. O evento contou com a presença de artistas como Adele, Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Tom Daley, Courteney Cox que entregaram tudo nos looks com muita cor, brilho e principalmente individualidade.

E sua grande maioria, as peças foram ousadas e fashions, mas claro que tiveram aqueles que não deixaram o clássico Smoking de lado. E para não te deixar fora dessa, o iBahia separou as roupas que mais chamaram atenção no tapete vermelho.

Confira tudo!