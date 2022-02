brMalls abre vagas de emprego; veja funções

A brMalls, referência em administração de shoppings em todo o Brasil, abre vagas de emprego para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação. Veja funções e como realizar a sua candidatura!

brMalls abre oportunidades em vários estados do país

A brMalls está presente em todos os estados, prestando serviços de alto padrão que garantem um ambiente familiar e de oportunidades dentro desses espaços. Acompanhe as vagas disponíveis na empresa:

Analista de Marketing (Comunicação);

Gerente de Loja x Done (Arena Gamer);

Estagiário em Marketing;

Supervisor de Performance;

Executivo de Vendas (Mídia);

Supervisão em Segurança;

Auxiliar de Performance;

Estagiário Financeiro (Comercial);

Auxiliar de Mall;

Estagiário em Operações;

Jovem Aprendiz (Comercial);

Supervisão em Segurança;

Estagiário Comercial;

Estagiário em Projetos e Obras;

Analista Comercial (Júnior);

Assistente de Performance;

Atendente de Compras;

Jovem Aprendiz (Operações).

Todas as oportunidades exigem experiência anterior na função, e estão disponíveis em vários setores dentro da companhia, exceto as vagas temporárias como Jovem Aprendiz e Estagiário. Para ver todas as informações e requisitos exigidos, os profissionais devem acessar o site de participações.

Além de salários compatíveis, a companhia garante diversos benefícios, que podem incluir plano médico, plano odontológico, auxílio academia, vale transporte, vale refeição, auxílio academia, auxílio farmácia e seguro de vida.

Como realizar a sua inscrição

Para ocupar uma das posições dentro da companhia brMalls, os candidatos que atenderem a todos os requisitos exigidos, deverão acessar o site de participações, e preencher atentamente os campos obrigatórios na vaga que pretende atuar.

